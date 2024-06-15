Семейникова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемейникова Прасковья

Семейникова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1896

Дата смерти

01.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1896

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семейников Поликарп

Отец ребёнка: Семейников Кузьма

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Семейникова) Мария (Маруся)

Отец ребёнка: Семейников Кузьма

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Семейникова) Лидия

Отец ребёнка: Семейников Кузьма

Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Семейников Поликарп

Отец ребёнка: Семейников Кузьма

Смерть
01.03.1946
Причина смерти: Эмфизема легких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.