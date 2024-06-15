Семейникова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1896
Дата смерти01.03.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1896
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семейников Поликарп
Отец ребёнка: Семейников Кузьма
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Семейникова) Мария (Маруся)
Отец ребёнка: Семейников Кузьма
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Семейникова) Лидия
Отец ребёнка: Семейников Кузьма
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Семейников Поликарп
Отец ребёнка: Семейников Кузьма
Смерть
01.03.1946
Причина смерти: Эмфизема легких