Ксения Прохорова (Прохоровна) 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Прохорова (Прохоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Шныриков Григорий Игнатов

Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: (Шнырикова) Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Иаков Григорьевич

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Евпраксия Григорьевна

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1906

Сын: Шныриков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1909

Сын: Шныриков Иван (Кличка Гусак) (Кличка Гусак) Григорьевич

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1912

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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