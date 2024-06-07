Ксения Прохорова (Прохоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1894
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: (Шнырикова) Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Иаков Григорьевич
Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: Евпраксия Григорьевна
Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1906
Сын: Шныриков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1909
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1912
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Шныриков Григорий Игнатов
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
Неизвестно