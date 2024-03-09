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Еремич Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1888

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1888

Отец: Еремич Иван Максимович

Мать: Полянская (Кайданова) Наталия Георгиевна

Бракосочетание
1924

Жена: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Еремич Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Еремич Борис Михайлович

Мать ребёнка: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна

Развод
1930

Жена: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна

в связи со смертью
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Еремич Тина

Смерть
1954

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