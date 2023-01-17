Туманова Мария (Ирина) Синицына
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
31.01.1894
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Татьяна Михаиловна
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
15.01.1898
Сын: Туманов Тимофей Михаилович
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
14.06.1899
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
15.11.1901
Сын: Туманов Григорий Михаилович
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
18.03.1903
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
13.05.1905
Дочь: Гликерия Михаиловна
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Туманов Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Марфа Михаиловна
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Степанида Михаиловна
Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич
Смерть
Неизвестно