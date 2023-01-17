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Туманова Мария (Ирина) Синицына

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Синицын (казенный Крестьянин) Филипп Кузьмич

Мать: Синицына Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1894

Муж: Туманов Михаил Фотиевич

Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Татьяна Михаиловна

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Туманов Тимофей Михаилович

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Туманов Ульян Михаилович

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1901

Сын: Туманов Григорий Михаилович

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1903

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1905

Дочь: Гликерия Михаиловна

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Туманов Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Марфа Михаиловна

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Степанида Михаиловна

Отец ребёнка: Туманов Михаил Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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