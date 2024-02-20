Олейник (Романько) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейник (Романько) Васса Ивановна

Олейник (Романько) Васса Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Романько Иван Евтихьевич

Мать: Романько Агафия Степановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
01.11.1872

Муж: Олейник Федор Артемьевич

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close