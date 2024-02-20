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(Черкас) Кириакия Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Черкас Василий Дмитриевич

Мать: Черкас Паскалия

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-60
Смерть
Неизвестно
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