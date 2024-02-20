(Черкас) Кириакия Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Черкас Василий Дмитриевич
Мать: Черкас Паскалия
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-60
Смерть
Неизвестно