Нестерова (Беликова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Беликова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1962

Отец: Беликов Василий

Мать: Беликова Зинаида Васильевна

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