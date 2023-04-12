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Нестерова (Беликова) Лидия
Нестерова (Беликова) Лидия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1962
Пол
Женский
Отец
Беликов Василий
Мать
Беликова (Филина) Зинаида Васильевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1962
Отец:
Беликов Василий
Мать:
Беликова Зинаида Васильевна
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