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Томбасова Анна Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

11.01.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Илья Томбасов

Мать: Томбасова Варвара Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1897

Муж: Томбасов Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Томбасов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Томбасов Гавриил Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Томбасов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Томбасов Гавриил Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.01.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов
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