Томбасова Анна Томбасова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти11.01.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Илья Томбасов
Бракосочетание
03.?.1897
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Томбасов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Томбасов Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
09.01.1901
Сын: Томбасов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Томбасов Гавриил Сергеевич
Смерть
11.01.1901
Причина смерти: умерла во время родов