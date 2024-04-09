Мезенцев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мезенцев Иван
Мать: (Бондарев) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенцев Владимир
Мать ребёнка: Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезенцев) Галина
Мать ребёнка: Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенцев Владимир
Мать ребёнка: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса