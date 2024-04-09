Мезенцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезенцев Иван

Мать: (Бондарев) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Владимир

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезенцев) Галина

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Владимир

Мать ребёнка: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

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