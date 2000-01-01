Прохорова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова Ирина

Прохорова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вячеслав Николаевич

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