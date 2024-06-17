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Проскурина Евдокия Терентьевна

Место рождения

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскурин Александр Миронович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Проскурин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
село раньше называлось Денисовка
Рождение ребёнка
Около ?.05.1878

Дочь: Проскурина Матрена Александровна

Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Проскурина Елена Александровна

Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1886

Дочь: Проскурина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1889

Дочь: Проскурина Матрена Александровна

Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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