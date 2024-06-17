Проскурина Евдокия Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Проскурин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович
село раньше называлось Денисовка
Рождение ребёнка
Около ?.05.1878
Дочь: Проскурина Матрена Александровна
Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Проскурина Елена Александровна
Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Проскурина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович
Рождение ребёнка
06.11.1889
Дочь: Проскурина Матрена Александровна
Отец ребёнка: Проскурин Александр Миронович
Смерть
Неизвестно