Von Fischbach (Von Der Pahlen, A.D.H. Pargel) Charlotte Wilhelmine Wilhelmina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти09.02.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1755
Дочь: Von Bock (Von Fischbach) Dorothea Helene
Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus
Рождение ребёнка
10.10.1756
Дочь: Von Sivers (Von Fischbach) Auguste Louise
Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus
Рождение ребёнка
29.04.1759
Сын: Von Fischbach Karl Gustav
Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus
Рождение ребёнка
17.12.1760
Дочь: Von Reutern (Von Fischbach) Charlotte Wilhelmine
Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus
Рождение ребёнка
27.12.1763
Дочь: Von Nasackin (Von Fischbach) Beata Johanna
Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus
Sõtke (Sõttküll), Märjamaa khk., Эстляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.11.1767
Сын: Von Fischbach Frommhold Johann
Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus
Смерть
09.02.1823
Dorpat (Tartu), Tartumaa, Estland