Von Fischbach (Von Der Pahlen, A.D.H. Pargel) Charlotte Wilhelmine Wilhelmina Около 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Fischbach (Von Der Pahlen, A.D.H. Pargel) Charlotte Wilhelmine Wilhelmina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

09.02.1823

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1755

Дочь: Von Bock (Von Fischbach) Dorothea Helene

Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus

Рождение ребёнка
10.10.1756

Дочь: Von Sivers (Von Fischbach) Auguste Louise

Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus

Рождение ребёнка
29.04.1759

Сын: Von Fischbach Karl Gustav

Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus

Рождение ребёнка
17.12.1760

Дочь: Von Reutern (Von Fischbach) Charlotte Wilhelmine

Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus

Рождение ребёнка
27.12.1763

Дочь: Von Nasackin (Von Fischbach) Beata Johanna

Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus

Sõtke (Sõttküll), Märjamaa khk., Эстляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.11.1767

Сын: Von Fischbach Frommhold Johann

Отец ребёнка: Von Fischbach Karl Magnus

Смерть
09.02.1823
Dorpat (Tartu), Tartumaa, Estland

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