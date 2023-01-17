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Попов Семен Романович

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Место рождения

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

03.02.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1813

Отец: Попов Роман Иванович

Мать: Попова Аграфена Ивановна

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
восприемники: поручик Иван Алексеевич Нестеров и гв. капралша Афимья Степановна Ураева.
Работа или профессия
09.12.1826 ст.
Коллежский регистратор. В службу вступил в Скопинское Уездное Казначейство копиистом 9.12.1826; пожалован в подканцеляристы 24.01.1828; в канцеляристы – 22.01.1829; определен писцом 20.11.1836; по про... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Попов Василий Семенович

Мать ребёнка: Попова Авдотья Владимировна

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Авдотья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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