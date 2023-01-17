Попов Семен Романович
Место рождения
Дата рождения03.02.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1813
Отец: Попов Роман Иванович
Мать: Попова Аграфена Ивановна
восприемники: поручик Иван Алексеевич Нестеров и гв. капралша Афимья Степановна Ураева.
Работа или профессия
09.12.1826 ст.
Коллежский регистратор. В службу вступил в Скопинское Уездное Казначейство копиистом 9.12.1826; пожалован в подканцеляристы 24.01.1828; в канцеляристы – 22.01.1829; определен писцом 20.11.1836; по про... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1851
Мать ребёнка: Попова Авдотья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно