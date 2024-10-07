Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти26.11.1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Онохин Митрофан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Онохин Митрофан Максимович
Смерть
26.11.1749