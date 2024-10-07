Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

26.11.1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Онохин Митрофан Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онохин Митрофан Максимович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Онохин Митрофан Максимович

Смерть
26.11.1749

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