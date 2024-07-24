Ленюшкин Василий Яковлев
Место рожденияс.Снопоть, Брянская обл., Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ленюшкин Яков
Мать: не указана
с.Снопоть, Брянская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1896
Мать ребёнка: Ленюшкина Александра Моисеева
Смерть
Неизвестно