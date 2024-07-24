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Ленюшкин Василий Яковлев

Место рождения

с.Снопоть, Брянская обл., Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ленюшкин Яков

Мать: не указана

с.Снопоть, Брянская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленюшкина Александра Моисеева

Рождение ребёнка
13.03.1896

Сын: Ленюшкин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Ленюшкина Александра Моисеева

Смерть
Неизвестно

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