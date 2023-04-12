Сорокин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1986

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1986

Отец: Сорокин Николай

Мать: Сорокина ?

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