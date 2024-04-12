Моденова (Занина) (Скоморохова) Хиония Осипова
Место рождения
Дата рождения12.04.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1802
Отец: Скоморохов Осип Ильин
Бракосочетание
05.06.1829
Рождение ребёнка
30.05.1830
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
21.05.1832
Дочь: Елена Феодотова
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
23.06.1833
Дочь: Агрипина Федотова
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
21.03.1836
Дочь: Дария Федотова
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
24.10.1838
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Смерть
Неизвестно