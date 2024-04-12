Моденова (Занина) (Скоморохова) Хиония Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моденова (Занина) (Скоморохова) Хиония Осипова

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.04.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1802

Отец: Скоморохов Осип Ильин

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.06.1829

Муж: Моденов Федот Васильев

Рождение ребёнка
30.05.1830

Сын: Моденов Исаак Феодотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1832

Дочь: Елена Феодотова

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1833

Дочь: Агрипина Федотова

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1836

Дочь: Дария Федотова

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1838

Сын: Моденова Арефа Васильев

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Моденов Василий Феодотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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