Селивоненко Иван (Иоанн) Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1793
Жена: Селивоненко Наталья
Рождение ребёнка
20.02.1793 ст.
Сын: Селивоненко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Селивоненко Наталья
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.
Мать ребёнка: Селивоненко Наталья
Смерть
Неизвестно