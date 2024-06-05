Селивоненко Иван (Иоанн) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Иван (Иоанн) Ильин

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Селивоненко Илья Сильвестрович

Мать: Селивоненко Евдокия Моисеевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1793

Жена: Селивоненко Наталья

Рождение ребёнка
20.02.1793 ст.

Сын: Селивоненко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Селивоненко Наталья

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1805 ст.

Сын: Селивоненко Тит Иванович

Мать ребёнка: Селивоненко Наталья

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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