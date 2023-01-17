Бузулукова (Родионова) Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1940
Дочь: Зорева Бузулукова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Бузулуков Федор Иванович
Троицкое, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно