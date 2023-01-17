Бузулукова (Родионова) Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузулукова (Родионова) Анна Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1940

Дочь: Зорева Бузулукова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Бузулуков Федор Иванович

Троицкое, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузулуков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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