Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смерти1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Епифан Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Варлаам Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Прасковья Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Иванович
Смерть
1745