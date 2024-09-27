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Ксения Ивановна

Место рождения

Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1691

Дата смерти

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Епифан Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Варлаам Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Прасковья Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Иванович

Смерть
1745

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