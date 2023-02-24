Батюшкова Мария Нестерова
Место рожденияДеревня Русские Зимницы , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения21.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887
Деревня Русские Зимницы , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.11.1904
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Александров Вов Семен Иванович
Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
17.03.1912
Сын: Батюшков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
21.11.1914
Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич
Смерть
Неизвестно