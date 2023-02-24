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Батюшкова Мария Нестерова

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Место рождения

Деревня Русские Зимницы , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

21.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887

Отец: Нестеров Гавриил Егорович

Мать: Нестерова Татьяна Вилкова

Деревня Русские Зимницы , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.11.1904

Муж: Батюшков Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Александров Вов Семен Иванович

Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Батюшков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Батюшков Федор Иванович

Отец ребёнка: Батюшков Иван Елисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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