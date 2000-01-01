Кошкин Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина ?

Смерть
Неизвестно
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