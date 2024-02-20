Чолпан Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧолпан Василий Николаевич

Чолпан Василий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1875

Отец: Чолпан Николай Федорович

Мать: Чолпан Пелагея Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.11.1897

Жена: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: Кириакия Николаевна

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.12.1901

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.03.1904

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Чолпан Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close