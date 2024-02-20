Чолпан Василий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения13.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.11.1897
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.07.1898
Дочь: Кириакия Николаевна
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.12.1901
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.03.1904
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
15.11.1907
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чолпан Евгения Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно