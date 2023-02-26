DEMMERLE (KIRSCH) Marguerite Madeleine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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DEMMERLE (KIRSCH) Marguerite Madeleine

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Место рождения

Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

05.03.1797

Дата смерти

13.10.1872

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1767 г.р.

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1797

Отец: Kirsch Pierre

Мать: Kirsch Marguerite

Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
03.?.1813

Муж: Demmerle Mathieu

Lengelsheim,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
12.05.1819

Сын: Demerle Pierre

Отец ребёнка: Demmerle Mathieu

Lengelsheim,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
13.06.1825

Дочь: Fromholtz Madeleine

Отец ребёнка: Demmerle Mathieu

Etting, Achen, Moselle, France
Смерть
13.10.1872
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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