DEMMERLE (KIRSCH) Marguerite Madeleine
Место рожденияLengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения05.03.1797
Дата смерти13.10.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1797
Отец: Kirsch Pierre
Мать: Kirsch Marguerite
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
03.?.1813
Муж: Demmerle Mathieu
Lengelsheim,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
12.05.1819
Сын: Demerle Pierre
Отец ребёнка: Demmerle Mathieu
Lengelsheim,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
13.06.1825
Дочь: Fromholtz Madeleine
Отец ребёнка: Demmerle Mathieu
Etting, Achen, Moselle, France
Смерть
13.10.1872
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE