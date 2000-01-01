Друцкая-Соколинская (Лесли) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Лесли) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

03.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Плескачевская Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович

Рождение ребёнка
13.09.1879

Дочь: Ефимова Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович

Смерть
03.01.1914
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