Друцкая-Соколинская (Лесли) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти03.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Плескачевская Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович
Рождение ребёнка
13.09.1879
Дочь: Ефимова Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Евгений Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1914