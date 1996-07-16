Виноградова Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1929
Дата смерти16.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1929
Отец: Волков Дмитрий
Мать: Волкова Евдокия
Рождение ребёнка
23.04.1955
Дочь: Кузнецова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Виноградов Борис Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1959
Сын: Виноградов Андрей Борисович
Отец ребёнка: Виноградов Борис Александрович
Смерть
16.07.1996