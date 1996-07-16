Виноградова Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1929

Дата смерти

16.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1929

Отец: Волков Дмитрий

Мать: Волкова Евдокия

Рождение ребёнка
23.04.1955

Дочь: Кузнецова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Виноградов Борис Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1959

Сын: Виноградов Андрей Борисович

Отец ребёнка: Виноградов Борис Александрович

Смерть
16.07.1996
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