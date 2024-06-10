Сухинина (Федосеева) Пелагея Гаврилова (Павлова) 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина (Федосеева) Пелагея Гаврилова (Павлова)

Место рождения

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Федосеев Гавриила Павлов

Мать: Федосеева Федосья

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Еремей Петров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сухинин Михайло Еремеев

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Сухинина (Сухинина) Агафья Еремеева

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Сухинина (Сухинина) Алена Еремеева

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сухинин Ефим Еремеев

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сухинина (Сухинина) Арина Еремеева

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сухинин Захар Еремеев

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сухинин Андрей Еремеев

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сухинин Козьма Еремеев

Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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