Сухинина (Федосеева) Пелагея Гаврилова (Павлова)
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Федосеев Гавриила Павлов
Мать: Федосеева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Сухинина (Сухинина) Агафья Еремеева
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Сухинина (Сухинина) Алена Еремеева
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сухинин Ефим Еремеев
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сухинина (Сухинина) Арина Еремеева
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сухинин Еремей Петров
Смерть
Неизвестно