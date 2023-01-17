Верещагин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Матвей Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Верещагин Филипп Иванович
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Штырлова Марфа Верещагина
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Верещагин Василий Иванович
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тихонова Надежда Верещагина
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1871
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно