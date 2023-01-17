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Верещагин Иван Матвеевич

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Матвей Андреевич

Мать: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Верещагин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Верещагин Карп Иванович

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Штырлова Марфа Верещагина

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Верещагин Василий Иванович

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тихонова Надежда Верещагина

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Верещагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1871

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Верещагина Феодосия Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Феодосия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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