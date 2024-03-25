Кроха Родион Парфёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кроха Феодора Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кроха Тит Родионович
Мать ребёнка: Кроха Феодора Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1843 ст.
Дочь: Кроха Матрёна Родионовна
Мать ребёнка: Кроха Феодора Григорьевна
Смерть
Неизвестно