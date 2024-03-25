Кроха Родион Парфёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКроха Родион Парфёнович

Кроха Родион Парфёнович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроха Роман Родионович

Мать ребёнка: Кроха Феодора Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроха Феодора Григорьевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кроха Тит Родионович

Мать ребёнка: Кроха Феодора Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1843 ст.

Дочь: Кроха Матрёна Родионовна

Мать ребёнка: Кроха Феодора Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.