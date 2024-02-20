Ивченко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Григорий Иванович

Ивченко Григорий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ивченко Иван Саввич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Ивченко Мария Григорьевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1916

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.02.1919

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.12.1920

Сын: Ивченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.02.1921

Сын: Ивченко Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close