Ивченко Григорий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ивченко Иван Саввич
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.10.1912
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1916
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.02.1919
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.12.1920
Сын: Ивченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.02.1921
Сын: Ивченко Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Ивченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно