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Дарья Лукьяновна
Дарья Лукьяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лукьян Иванов
1770 г.р.
Мать
(Из Телятникова) Пелагея Емельянова
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Лукьян Иванов
Мать:
Пелагея Емельянова
Смерть
Неизвестно
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