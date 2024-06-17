Ярмусь Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрмусь Захар

Ярмусь Захар

Место рождения

Украина, Тернопальская область, Почаевский район, с. Ледухова

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Ярмусь Николай Емельянович

Мать: Ярмусь Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмусь Николай

Мать ребёнка: (Якунина) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмусь Андрей

Мать ребёнка: (Якунина) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмусь Олег

Мать ребёнка: (Якунина) Вера Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.