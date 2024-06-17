Ярмусь Захар
Место рожденияУкраина, Тернопальская область, Почаевский район, с. Ледухова
Дата рождения1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Ярмусь Николай Емельянович
Мать: Ярмусь Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмусь Николай
Мать ребёнка: (Якунина) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмусь Андрей
Мать ребёнка: (Якунина) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмусь Олег
Мать ребёнка: (Якунина) Вера Ивановна