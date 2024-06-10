Семёнова (Семёнова) Степанида Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнова (Семёнова) Степанида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Филипп Дмитриев

Мать: Семёнова (Гунина) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черногородов Михаил

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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