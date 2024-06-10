Семёнова (Семёнова) Степанида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черногородов Михаил
Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область