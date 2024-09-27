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Петр Фирсов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Першин Фирс Устинович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыд Петрович

Мать ребёнка: Ксения Кондратовна

Смерть
Неизвестно

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