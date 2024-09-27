Петр Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Першин Фирс Устинович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Кондратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыд Петрович
Мать ребёнка: Ксения Кондратовна
Смерть
Неизвестно