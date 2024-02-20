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Степаненко Матвей Харлампиевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

08.08.1888

Дата смерти

17.05.1894

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1888

Отец: Степаненко Харлампий Данилович

Мать: Степаненко Елизавета Саввична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
17.05.1894
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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