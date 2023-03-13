Порошина Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порошинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Порошинъ Павелъ
Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Порошина) Марья
Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Порошина) Марья
Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Порошина) Акулина
Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Порошина) Алена
Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ