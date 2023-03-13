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Порошина Василиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порошинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Порошинъ Павелъ

Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Порошина) Марья

Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Порошина) Марья

Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Порошина) Акулина

Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Порошина) Алена

Отец ребёнка: Порошинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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