(Васильева) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1791 ст.
Сын: Федоров (Кондратьев) Варлам Романович
Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич
Бракосочетание
16.07.1794 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1797 ст.
Сын: Федоров (Кондратьев) Евдоким Романович
Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.11.1799 ст.
Сын: Федоров (Кондратьев) Филипп Романович
Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.11.1802 ст.
Сын: Федоров (Кондратьев) Михаил Романович
Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.10.1806 ст.
Сын: Федоров (Кондратьев) Яков Романович
Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич
Смерть
Неизвестно