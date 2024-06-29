(Васильева) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Ксения Васильевна

Место рождения

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1791 ст.

Сын: Федоров (Кондратьев) Варлам Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.07.1794 ст.

Муж: Федоров Роман Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1797 ст.

Сын: Федоров (Кондратьев) Евдоким Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1799 ст.

Сын: Федоров (Кондратьев) Филипп Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1802 ст.

Сын: Федоров (Кондратьев) Михаил Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1806 ст.

Сын: Федоров (Кондратьев) Яков Романович

Отец ребёнка: Федоров Роман Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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