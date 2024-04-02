Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Долгов Леонид Филиппович
Долгов Леонид Филиппович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Долгов Филипп Николаевич
1922 г.р.
Мать
Долгова Анна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Долгов Филипп Николаевич
Мать:
Долгова Анна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия