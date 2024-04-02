Долгов Леонид Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Леонид Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Долгов Филипп Николаевич

Мать: Долгова Анна

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