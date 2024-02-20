Билка (Кирильченко) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билка (Кирильченко) Агафия Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кирильченко Иван Евсеевич

Мать: Кирильченко Марфа Даниловна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
31.10.1852

Муж: Билка Ефрем Сидорович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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