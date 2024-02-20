Леутский (Леуцкий) Пётр
Место рожденияНикольское, Александровского уезда Екатеринославской губернии
Дата рождения26.06.1886
Дата смерти10.06.1948
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886
Отец: Леутский Мефодий
Мать: Леутская Мария
Никольское, Александровского уезда Екатеринославской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник, раскулаченный советской властью
Смерть
10.06.1948
Володарск