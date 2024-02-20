Леутский (Леуцкий) Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеутский (Леуцкий) Пётр

Леутский (Леуцкий) Пётр

avatar

Место рождения

Никольское, Александровского уезда Екатеринославской губернии

Дата рождения

26.06.1886

Дата смерти

10.06.1948

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886

Отец: Леутский Мефодий

Мать: Леутская Мария

Никольское, Александровского уезда Екатеринославской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник, раскулаченный советской властью
Смерть
10.06.1948
Володарск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close