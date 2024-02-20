Корсун Петр Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти12.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Корсун Иван Алексеевич
Мать: Корсун Ксения Михайловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Похороны
14.06.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 126 / , м/к 1871г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
12.07.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - от лихорадки | ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 126 / , м/к-1871г. / зап.№ 16 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука