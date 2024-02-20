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Корсун Петр Иванович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

12.07.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Корсун Иван Алексеевич

Мать: Корсун Ксения Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Похороны
14.06.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 126 / , м/к 1871г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
12.07.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - от лихорадки | ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 126 / , м/к-1871г. / зап.№ 16 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
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