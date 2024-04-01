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Сивкова Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1781

Дочь: Евдокия Федороаа

Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
15.03.1784

Сын: Сивков Агап Федоров

Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев

Смерть
1793
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