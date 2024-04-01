Сивкова Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1781
Дочь: Евдокия Федороаа
Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
15.03.1784
Сын: Сивков Агап Федоров
Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793