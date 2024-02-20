Дардур Евфимия
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дардур Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дардур Дмитрий Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1829
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Дардур Дмитрий Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно