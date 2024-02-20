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Дардур Евфимия

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дардур Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дардур Дмитрий Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1829

Муж: Дардур Дмитрий Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дардур Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дардур Дмитрий Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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