Верещагина Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1894

Сын: Верещагин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1896

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Верещагин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1904

Сын: Верещагин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1906

Сын: Верещагин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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