Верещагина Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
16.01.1894
Сын: Верещагин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
03.07.1896
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
12.06.1899
Сын: Верещагин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
20.02.1904
Сын: Верещагин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
24.06.1906
Сын: Верещагин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно