Астафьева (Рахманова) Дарья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева (Рахманова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахманов Иван Григорьевич

Мать: Рахманова (Грудякова) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Ирина Гаврииловна

Отец ребёнка: Астафьев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Анатолий Гавриилович

Отец ребёнка: Астафьев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Любовь Гаврииловна

Отец ребёнка: Астафьев Гавриил

Работа или профессия
Неизвестно

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