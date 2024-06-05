Астафьева (Рахманова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Ирина Гаврииловна
Отец ребёнка: Астафьев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Анатолий Гавриилович
Отец ребёнка: Астафьев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Любовь Гаврииловна
Отец ребёнка: Астафьев Гавриил
Работа или профессия
Неизвестно