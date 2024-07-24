Сергей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Моисеева
Рождение ребёнка
22.01.1915
Сын: Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Моисеева
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно