Сергей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Моисеева

Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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