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Тышлек Христофор Саввич

Место рождения

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Около 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
Около 1924
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Рождение
Около 1924

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР
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