Тышлек Христофор Саввич
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиОколо 1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1924
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Рождение
Около 1924
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР