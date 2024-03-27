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Кантеев Гавриил Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантеев Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Кантеева Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантеев Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Кантеева Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантеев Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Кантеева Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Кантеев Роман Гаврилович

Мать ребёнка: Кантеева Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
17.11.1909

Сын: Кантеев Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Кантеева Евдокия Федотова

Смерть
Неизвестно

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