Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Иванова

Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Иванъ Михайловъ

Отец ребёнка: Михаила Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Яковъ Михайловъ

Отец ребёнка: Михаила Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Гликерья Михайлова

Отец ребёнка: Михаила Дмитриевъ

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаила Дмитриевъ

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