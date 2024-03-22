Ефросинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иванъ Михайловъ
Отец ребёнка: Михаила Дмитриевъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Яковъ Михайловъ
Отец ребёнка: Михаила Дмитриевъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гликерья Михайлова
Отец ребёнка: Михаила Дмитриевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаила Дмитриевъ