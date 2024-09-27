Вишневская (Осипова) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
07.01.1900
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно