Вишневская (Осипова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Осипова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
07.01.1900

Муж: Вишневский Иван Степанович

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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